В США компания Polestar почти распродала оставшиеся автомобили Polestar 3 и Polestar 4 2026 модельного года. Продажи выросли на фоне правила Министерства торговли США о подключенных транспортных средствах, которое может ограничить реализацию большинства нынешних моделей бренда с 2027 модельного года, сообщает Motor1.

Продажи в США выросли более чем вдвое

В третьем квартале Polestar продала в США 2160 автомобилей против 966 за аналогичный период годом ранее. Генеральный директор компании Михаэль Лошеллер связал высокие продажи с реализацией последних автомобилей 2026 модельного года.

По данным отслеживания дилерских объявлений, на момент публикации в США оставалось около 150 таких автомобилей. Издание отмечает, что покупатели стремились приобрести Polestar 3 или Polestar 4 до того, как новые требования повлияют на продажи этих моделей.

Правило для подключенных автомобилей

Правило Connected Vehicle Rule касается программного и аппаратного обеспечения автомобилей, связанного с Китаем или Россией. Polestar имеет производственные связи с Китаем, контрольный пакет ее акций принадлежит Geely, а модели бренда созданы на технологической базе Volvo.

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С 2027 модельного года бренд рискует утратить возможность продавать подключенные автомобили в США, хотя регуляторы еще рассматривают варианты соблюдения новых требований. Polestar заявила, что не будет оспаривать ограничения, но обращается к регуляторам за разъяснениями об их применении. Компания также сообщила, что продолжит работу сервисной сети в США и программы сертифицированных подержанных автомобилей.

Мировые продажи выросли на 1%

В третьем квартале мировой объем продаж Polestar составил 14 371 автомобиль — на 1% больше, чем 14 222 годом ранее. Компания ранее снизила целевой показатель роста продаж на весь год из-за более слабого, чем ожидалось, спроса за пределами США.

Лошеллер также заявил о высоком интересе к Polestar 5 в Великобритании, Германии и Скандинавии. Volvo и Polestar планируют выпускать будущий компактный кроссовер Polestar 7 на заводе Volvo в Словакии после его запуска.

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