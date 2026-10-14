Hyundai Motor открыла в индийском Пуне новый автомобильный завод, который на начальном этапе сможет выпускать 170 тыс. машин в год. Предприятие построили на площадке бывшего завода General Motors, приобретенного компанией в 2023 году. Как сообщает Korea Herald, вместе с двумя предприятиями Hyundai в Ченнаи, совокупная мощность которых составляет 824 тыс. автомобилей в год, производственные возможности автопроизводителя в Индии приближаются к 1 млн машин.

Расширение производства

Церемония открытия прошла при участии исполнительного председателя Hyundai Motor Group Чон Ыйсона, генерального директора Hyundai Motor Хосе Муньоса и представителей властей штата Махараштра, в частности главного министра Девендры Фаднависа.

Hyundai планирует увеличить мощность завода в Пуне до 250 тыс. автомобилей в течение двух лет, а к 2030 году — до 320 тыс. На начальном этапе здесь будут выпускать компактные кроссоверы All-New Venue второго поколения для индийского рынка и экспорта более чем в 30 стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. В дальнейшем предприятие также должно добавить в производство гибридные модели.

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Экспорт и электромобили

Передача выпуска Venue новому предприятию должна высвободить мощности заводов в Ченнаи для наращивания производства электромобилей. В сообщении также упомянуты электрические модели Ioniq 5 и Creta Electric. В начале следующего года Hyundai планирует запустить компактный электрический SUV, адаптированный к местному рынку.

Компания рассчитывает увеличить долю экспорта до 30% общего объема производства в Индии к 2030 году. Индийское подразделение Hyundai с 1999 года экспортировало более 4 млн легковых автомобилей. Вместе с заводом Kia в Анантапуре годовая производственная мощность Hyundai Motor Group в Индии составляет 1,42 млн автомобилей и по плану превысит 1,5 млн после 2028 года.

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