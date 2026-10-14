Поставщик автомобильных компонентов ZF Lifetec планирует начать серийное производство ремней безопасности с инфракрасными свойствами в этом месяце. Технология должна помогать салонным камерам определять не только факт пристёгивания, но и то, правильно ли ремень расположен на теле человека, сообщает Autocar.

Как работает инфракрасный ремень

Обычный замок ремня определяет, вставлен ли язычок в пряжку, и предупреждает водителя, если этого не произошло. Однако это не гарантирует безопасного использования ремня: его могут провести под рукой или за спиной.

В компании отмечают, что стандартным RGB-камерам сложно надёжно отслеживать ремень из-за оптических бликов или схожих цветов одежды, сидений и других поверхностей салона. Инфракрасный ремень ZF Lifetec сочетает нити со специальными спектральными свойствами, которые создают отчётливый оптический сигнал для инфракрасных камер.

Такие камеры могут различать отражение и поглощение света разными материалами. По утверждению компании, ремень должен оставаться заметным на фоне одежды, кожи и поверхностей сиденья при различных условиях освещения в салоне.

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Контроль положения ремня

Инфракрасные камеры способны отслеживать путь ремня вдоль тела. На основе этих данных автопроизводители могут применять алгоритмы, чтобы определить, правильно ли ремень проходит через плечо или расположен опасным образом — например, под рукой или за спиной.

ZF Lifetec заявляет, что сочетание специального материала ремня и инфракрасного распознавания позволяет точнее проверять его использование в реальных условиях. По оценке компании, система также соответствует требованию Euro NCAP уведомлять водителя о неправильном использовании ремня звуковыми и визуальными предупреждениями.

Технология разработана для всех посадочных мест автомобиля. Её представили на фоне ужесточения требований ЕС: с 7 июля все новые автомобили должны быть оснащены камерными системами мониторинга усталости и отвлечения водителя.

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