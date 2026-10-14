Dostawca komponentów motoryzacyjnych ZF Lifetec planuje rozpocząć w tym miesiącu seryjną produkcję pasów bezpieczeństwa o właściwościach podczerwonych. Technologia ma pomagać kamerom wewnątrz kabiny określać nie tylko, czy pas jest zapięty, lecz także czy jest prawidłowo ułożony na ciele człowieka, informuje Autocar.

Jak działa pas na podczerwień

Zwykłe zapięcie pasa wykrywa, czy język został włożony do klamry, i ostrzega kierowcę, jeśli tak się nie stało. Nie gwarantuje to jednak bezpiecznego używania pasa: można go poprowadzić pod ręką lub za plecami.

Firma zaznacza, że standardowe kamery RGB mają trudności z niezawodnym śledzeniem pasa z powodu odblasków optycznych lub podobnych kolorów odzieży, siedzeń i innych powierzchni we wnętrzu. Pas na podczerwień ZF Lifetec łączy włókna o specjalnych właściwościach spektralnych, które tworzą wyraźny sygnał optyczny dla kamer podczerwieni.

Takie kamery mogą rozróżniać odbijanie i pochłanianie światła przez różne materiały. Według firmy pas powinien pozostawać widoczny na tle odzieży, skóry i powierzchni siedzenia w różnych warunkach oświetleniowych we wnętrzu pojazdu.

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Kontrola położenia pasa

Kamery na podczerwień są w stanie śledzić przebieg pasa wzdłuż ciała. Na podstawie tych danych producenci samochodów mogą stosować algorytmy, aby określić, czy pas prawidłowo przebiega przez ramię, czy też został umieszczony niebezpiecznie — na przykład pod ręką lub za plecami.

ZF Lifetec twierdzi, że połączenie specjalnego materiału pasa z rozpoznawaniem w podczerwieni umożliwia dokładniejsze sprawdzanie jego użycia w rzeczywistych warunkach. Według oceny firmy system spełnia również wymóg Euro NCAP dotyczący informowania kierowcy o nieprawidłowym użyciu pasa za pomocą ostrzeżeń dźwiękowych i wizualnych.

Technologię opracowano dla wszystkich miejsc siedzących w samochodzie. Zaprezentowano ją w związku z zaostrzeniem wymogów UE: od 7 lipca wszystkie nowe samochody muszą być wyposażone w systemy kamer monitorujące zmęczenie i rozproszenie uwagi kierowcy.

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