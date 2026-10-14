汽车零部件供应商ZF Lifetec计划于本月开始量产具有红外特性的安全带。该技术旨在帮助车内摄像头不仅判断安全带是否系好，还能判断其是否正确贴合在人体上，Autocar报道。

红外线安全带如何工作

普通安全带锁扣可检测锁舌是否插入卡扣，若未插入则向驾驶员发出警告。但这并不能保证安全带被安全使用：安全带可能从手臂下方或背后绕过。

该公司指出，由于光学眩光，或衣物、座椅及车内其他表面的颜色相近，标准RGB摄像头难以可靠地追踪安全带。ZF Lifetec的红外线安全带结合了具有特殊光谱特性的纤维，可为红外摄像头生成清晰的光学信号。

这类摄像头能够区分不同材料对光线的反射和吸收。该公司称，在车内不同照明条件下，安全带应能在衣物、皮肤和座椅表面的背景中保持可见。

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监控安全带位置

红外摄像头能够追踪安全带沿人体的路径。基于这些数据，汽车制造商可采用算法判断安全带是否正确地从肩部穿过，或者是否处于危险位置，例如从手臂下方或背后绕过。

ZF Lifetec表示，将特殊安全带材料与红外识别相结合，可在实际条件下更准确地检查安全带的使用情况。该公司评估认为，该系统也符合Euro NCAP关于通过声音和视觉警告通知驾驶员安全带使用不当的要求。

该技术面向汽车的所有座位开发。它在欧盟要求收紧的背景下亮相：自7月7日起，所有新车必须配备用于监测驾驶员疲劳和分心情况的摄像头系统。

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