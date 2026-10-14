В США средняя стоимость зарядки на станциях Tesla Supercharging для пользователей без подписки выросла на 15% в годовом выражении. Как сообщает InsideEVs, такие данные приведены в отчёте Paren об американском рынке быстрой зарядки электромобилей за третий квартал.

Тарифы без подписки

Средний тариф Tesla для владельцев электромобилей других марок без подписки составляет 0,569 доллара за киловатт-час. Для пользователей с подпиской средняя цена составляет 0,396 доллара за киловатт-час, что на 9% больше, чем годом ранее.

По данным Paren, средняя цена на станциях быстрой зарядки других операторов в США пять кварталов подряд держалась на уровне около 0,533 доллара за киловатт-час. Повышение тарифов Tesla увеличило общий средний показатель в сегменте быстрой зарядки примерно на 2% — до 0,540 доллара за киловатт-час.

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Расходы водителей

Для условной зарядной сессии объёмом 60 киловатт-часов расходы выросли примерно на 4,50 доллара — с 29,70 до 34,14 доллара. InsideEVs отмечает, что около 80% зарядок происходит дома. При типичной эффективности электромобиля и годовом пробеге это означает примерно 66 долларов дополнительных расходов в год для водителя электромобиля не Tesla, который заряжается только на Supercharger.

Расширение сети

В третьем квартале Tesla добавила 1287 зарядных портов — больше, чем любой другой оператор быстрой зарядки в США. Это составило 31,3% всех новых портов за квартал. Ionna добавила 378 портов, а Walmart — 344.

В то же время доля Tesla на рынке зарядки за год сократилась с 54,3% до 49,3%, хотя компания установила около 5700 портов. По данным издания, конкуренты в совокупности наращивали сети почти вдвое быстрее, чем Supercharger.

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