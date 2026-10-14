W USA średni koszt ładowania na stacjach Tesla Supercharging dla użytkowników bez subskrypcji wzrósł o 15% rok do roku. Jak informuje InsideEVs, dane te przedstawiono w raporcie Paren dotyczącym amerykańskiego rynku szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych za trzeci kwartał.

Taryfy bez subskrypcji

Średnia taryfa Tesli dla właścicieli pojazdów elektrycznych innych marek bez subskrypcji wynosi 0,569 dolara za kilowatogodzinę. Dla użytkowników z subskrypcją średnia cena wynosi 0,396 dolara za kilowatogodzinę, czyli o 9% więcej niż rok wcześniej.

Według danych Paren średnia cena na stacjach szybkiego ładowania innych operatorów w USA utrzymywała się przez pięć kolejnych kwartałów na poziomie około 0,533 dolara za kilowatogodzinę. Podwyżka taryf Tesli zwiększyła ogólną średnią w segmencie szybkiego ładowania o około 2% — do 0,540 dolara za kilowatogodzinę.

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Koszty kierowców

W przypadku hipotetycznej sesji ładowania o wolumenie 60 kilowatogodzin koszty wzrosły o około 4,50 dolara — z 29,70 do 34,14 dolara. InsideEVs zauważa, że około 80% ładowań odbywa się w domu. Przy typowej efektywności pojazdu elektrycznego i rocznym przebiegu oznacza to około 66 dolarów dodatkowych kosztów rocznie dla kierowcy pojazdu elektrycznego innego niż Tesla, który ładuje się wyłącznie na stacjach Supercharger.

Rozbudowa sieci

W trzecim kwartale Tesla dodała 1287 portów ładowania — więcej niż jakikolwiek inny operator szybkiego ładowania w USA. Stanowiło to 31,3% wszystkich nowych portów w kwartale. Ionna dodała 378 portów, a Walmart — 344.

Jednocześnie udział Tesli w rynku ładowania spadł w ciągu roku z 54,3% do 49,3%, choć firma zainstalowała około 5700 portów. Według publikacji konkurenci łącznie rozbudowywali swoje sieci niemal dwukrotnie szybciej niż Supercharger.

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