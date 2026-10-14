在美国，未订阅用户在Tesla Supercharging充电站的平均充电费用同比上涨15%。据InsideEVs报道，这些数据来自Paren关于美国电动汽车快速充电市场第三季度的报告。

无订阅资费

其他品牌电动汽车车主在未订阅情况下使用Tesla服务的平均资费为每千瓦时0.569美元。对于订阅用户，平均价格为每千瓦时0.396美元，比一年前高9%。

Paren的数据显示，美国其他运营商的快速充电站平均价格连续五个季度维持在每千瓦时约0.533美元。Tesla上调资费使快速充电领域的总体平均价格提高约2%，至每千瓦时0.540美元。

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驾驶员成本

对于一次假设的60千瓦时充电，费用增加约4.50美元，从29.70美元升至34.14美元。InsideEVs指出，约80%的充电在家中进行。按照典型的电动汽车效率和年行驶里程计算，这意味着一名仅在Supercharger充电的非Tesla电动汽车驾驶员每年将多支出约66美元。

网络扩张

第三季度，Tesla新增1287个充电端口，比美国任何其他快速充电运营商都多。这占该季度所有新增端口的31.3%。Ionna新增378个端口，Walmart新增344个。

与此同时，Tesla在充电市场的份额在一年内从54.3%降至49.3%，尽管该公司安装了约5700个端口。据该媒体报道，竞争对手合计扩张网络的速度几乎是Supercharger的两倍。

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