Китай одобрил покупку Geely 34% акций Ford España — TimesLIVE

Китайский рыночный регулятор безусловно одобрил приобретение автопроизводителем Geely 34% акций испанского подразделения Ford España. Об этом регулятор сообщил в понедельник, пишет TimesLIVE.

Доли в совместном предприятии

В июле Ford и Geely заявили о создании нового совместного предприятия. Согласно объявленной структуре, Ford будет владеть 66% предприятия, а Geely — 34%. Одобрение китайского регулятора касается именно приобретения Geely этой доли в Ford España.

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Производство электрических SUV

Тогда же компании сообщили, что Geely будет производить два электрических SUV на заводе Ford в Валенсии, Испания. Завод, о котором идет речь, расположен в Валенсии. Производственные планы охватывают именно два электрических SUV. Также компании должны совместно разработать один автомобиль в рамках вновь созданного совместного предприятия. Решение регулятора принято без установления условий для сделки.

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