Chiński regulator rynku bezwarunkowo zatwierdził nabycie przez producenta samochodów Geely 34% akcji hiszpańskiego oddziału Ford España. Regulator poinformował o tym w poniedziałek, pisze TimesLIVE.

Udziały w spółce joint venture

W lipcu Ford i Geely ogłosiły utworzenie nowej spółki joint venture. Zgodnie z ogłoszoną strukturą Ford będzie posiadał 66% przedsiębiorstwa, a Geely — 34%. Zatwierdzenie przez chińskiego regulatora dotyczy właśnie nabycia przez Geely tego udziału w Ford España.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Produkcja elektrycznych SUV-ów

Wówczas firmy poinformowały również, że Geely będzie produkować dwa elektryczne SUV-y w zakładzie Forda w Walencji w Hiszpanii. Zakład, o którym mowa, znajduje się w Walencji. Plany produkcyjne obejmują dokładnie dwa elektryczne SUV-y. Firmy mają także wspólnie opracować jeden samochód w ramach nowo utworzonej spółki joint venture. Decyzję regulatora podjęto bez ustanowienia warunków dla transakcji.

Czytaj nas na