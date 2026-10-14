W Stanach Zjednoczonych Polestar niemal wyprzedał pozostałe samochody Polestar 3 i Polestar 4 z roku modelowego 2026. Sprzedaż wzrosła w związku z przepisem Departamentu Handlu USA dotyczącym pojazdów połączonych, który może ograniczyć sprzedaż większości obecnych modeli marki od roku modelowego 2027, informuje Motor1.

Sprzedaż w USA wzrosła ponad dwukrotnie

W trzecim kwartale Polestar sprzedał w USA 2160 samochodów wobec 966 w analogicznym okresie rok wcześniej. Dyrektor generalny firmy Michael Lohscheller powiązał wysoką sprzedaż ze sprzedażą ostatnich samochodów z roku modelowego 2026.

Według danych ze śledzenia ogłoszeń dealerskich, w chwili publikacji w USA pozostawało około 150 takich samochodów. Publikacja zaznacza, że kupujący starali się nabyć Polestar 3 lub Polestar 4, zanim nowe wymogi wpłyną na sprzedaż tych modeli.

Przepis dotyczący połączonych samochodów

Przepis Connected Vehicle Rule dotyczy oprogramowania i sprzętu samochodowego powiązanego z Chinami lub Rosją. Polestar ma powiązania produkcyjne z Chinami, pakiet kontrolny jego akcji należy do Geely, a modele marki są tworzone na bazie technologicznej Volvo.

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Od roku modelowego 2027 marka ryzykuje utratę możliwości sprzedaży połączonych samochodów w USA, chociaż regulatorzy nadal rozważają opcje spełnienia nowych wymogów. Polestar oświadczył, że nie będzie kwestionować ograniczeń, ale zwraca się do regulatorów o wyjaśnienia dotyczące ich stosowania. Firma poinformowała również, że będzie kontynuować działalność sieci serwisowej w USA oraz programu certyfikowanych samochodów używanych.

Globalna sprzedaż wzrosła o 1%

W trzecim kwartale globalna sprzedaż Polestar wyniosła 14 371 samochodów, o 1% więcej niż 14 222 rok wcześniej. Firma wcześniej obniżyła całoroczny cel wzrostu sprzedaży z powodu słabszego od oczekiwanego popytu poza USA.

Lohscheller poinformował również o wysokim zainteresowaniu Polestarem 5 w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Skandynawii. Volvo i Polestar planują produkować przyszły kompaktowy crossover Polestar 7 w fabryce Volvo na Słowacji po jego premierze.

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