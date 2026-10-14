Polestar在美国几乎售罄2026款Polestar 3和4——Motor1

在美国，Polestar几乎售罄了剩余的2026款Polestar 3和Polestar 4汽车。在美国商务部有关联网车辆的规定背景下，其销量有所增长。该规定可能从2027款车型起限制该品牌大多数现有车型的销售，Motor1报道。

美国销量增长超过一倍

第三季度，Polestar在美国售出2160辆汽车，而一年前同期为966辆。公司首席执行官迈克尔·洛舍勒将强劲销量归因于最后一批2026款车型的销售。

根据对经销商广告的追踪数据，截至发稿时，美国约剩150辆此类汽车。该媒体指出，买家试图在新要求影响这些车型销售之前购买Polestar 3或Polestar 4。

联网汽车规则

Connected Vehicle Rule涉及与中国或俄罗斯有关的汽车软件和硬件。Polestar与中国存在生产联系，其控股股权归吉利所有，该品牌车型基于沃尔沃的技术平台打造。

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从2027款车型起，该品牌可能失去在美国销售联网汽车的能力，尽管监管机构仍在研究符合新要求的方案。Polestar表示不会对这些限制提出异议，但正向监管机构寻求有关其适用方式的澄清。该公司还表示，将继续运营其在美国的服务网络和认证二手车项目。

全球销量增长1%

第三季度，Polestar全球销量为14,371辆，比一年前的14,222辆增长1%。由于美国以外的需求弱于预期，该公司此前下调了全年销售增长目标。

洛舍勒还表示，英国、德国和斯堪的纳维亚地区对Polestar 5表现出浓厚兴趣。沃尔沃和Polestar计划在Polestar 7上市后，于沃尔沃位于斯洛伐克的工厂生产这款未来的紧凑型跨界车。

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