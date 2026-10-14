We Francji Volkswagen opracowuje nową generację elektrycznego minivana ID. Buzz, która ma być bardziej przystępna cenowo i przejść na platformę Scalable Systems Platform (SSP). Poinformował o tym dyrektor generalny marki Volkswagen Thomas Schäfer podczas Paryskiego Salonu Samochodowego 2026, podaje Electrek.

Schäfer przyznał, że obecny model ma problemy ze strukturą kosztów, i potwierdził zamiar firmy obniżenia ceny kolejnego ID. Buzza. W Stanach Zjednoczonych elektryczny minivan, zaprezentowany w 2024 roku, kosztował od około 60 tys. dolarów i oferował zasięg do 234 mil.

Platforma SSP i baterie

Volkswagen planuje zbudować nowego ID. Buzza na architekturze SSP. Firma twierdzi, że ma ona pomóc obniżyć koszty i tworzyć samochody o architekturze definiowanej programowo. Oczekuje się także, że platforma zapewni większy zasięg, szybsze ładowanie i nowocześniejsze oprogramowanie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Schäfer zasugerował również, że Volkswagen może zastosować akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe, aby obniżyć cenę modelu. Nie ujawnił specyfikacji technicznej, ceny ani daty premiery nowej generacji ID. Buzza.

Design i wnętrze

Szef designu Volkswagena Andreas Mindt powiedział, że kolejny ID. Buzz zachowa rozpoznawalny wizerunek, ale otrzyma nowoczesną reinterpretację. Według niego model musi pozostać interesujący mimo zmęczenia części kupujących stylistyką retro.

Podobnie jak nowe ID. Polo i ID. Tiguan, elektryczny minivan ma otrzymać odświeżone wnętrze i system multimedialny, w tym fizyczne przyciski sterujące. Pierwszy elektryczny samochód Volkswagena na platformie SSP początkowo planowano zaprezentować w 2026 roku, jednak firma wskazuje obecnie koniec dekady jako termin jego pojawienia się. Electrek przypuszcza, że nowy ID. Buzz może zadebiutować wkrótce po nim.

Czytaj nas na