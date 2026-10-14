Pakistan chce zwiększyć udział pojazdów elektrycznych do 30% do 2030 roku. Poinformował o tym w Islamabadzie podczas spotkania z delegacją Unii Europejskiej doradca premiera ds. przemysłu i produkcji Haroon Akhtar Khan, podaje The Express Tribune.

Szkolenie kadr

Według doradcy przejście na transport elektryczny wymaga nie tylko pojawienia się nowych pojazdów, lecz także wykwalifikowanych pracowników, wiedzy technicznej i rozwoju ekosystemu przemysłowego. Zwrócił się do UE o współpracę w rozwijaniu umiejętności dla sektora pojazdów elektrycznych, szkoleniach technicznych i wzmacnianiu potencjału.

Khan zaznaczył, że na pakistański rynek pojazdów elektrycznych weszło już kilka firm. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na wyszkolonych techników i inżynierów. Jego zdaniem terminowe inwestycje w szkolenia umożliwią młodym ludziom pracę w nowych sektorach zatrudnienia.

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Nowa polityka dla przemysłu motoryzacyjnego

Doradca poinformował również, że nowa polityka motoryzacyjna Pakistanu, oczekiwana w najbliższych tygodniach, poświęci szczególną uwagę pojazdom elektrycznym. Równolegle rząd pracuje nad polityką dotyczącą systemów magazynowania energii. Według Khana przejście na transport elektryczny może obniżyć koszty importu ropy przez kraj i stworzyć możliwości dla lokalnej produkcji.

Polecił Pakistańskiej Radzie Rozwoju Inżynierii przeprowadzenie konsultacji z delegacją UE i określenie praktycznych kierunków współpracy. Przedstawiciele Unii Europejskiej wyrazili zainteresowanie taką współpracą.

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