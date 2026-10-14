巴基斯坦计划到2030年将电动汽车占比提高至30%。巴基斯坦总理工业和生产事务顾问哈伦·阿赫塔尔·汗在伊斯兰堡会见欧盟代表团时表示，《The Express Tribune》报道。

人才培训

这名顾问表示，向电动交通转型不仅需要推出新车辆，还需要合格的工作人员、技术专长以及产业生态系统的发展。他呼吁欧盟在电动汽车行业技能发展、技术培训和能力建设方面开展合作。

汗指出，已有多家公司进入巴基斯坦电动汽车市场。因此，对受过培训的技术人员和工程师的需求正在增长。他认为，及时投资培训将使年轻人有机会在新的就业领域工作。

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汽车工业新政策

这名顾问还表示，预计将在未来几周出台的巴基斯坦新汽车政策将特别关注电动汽车。与此同时，政府正在制定有关储能系统的政策。汗表示，向电动交通转型可以降低该国的石油进口成本，并为本地生产创造机会。

他指示巴基斯坦工程发展委员会与欧盟代表团进行磋商，并确定切实可行的合作方向。欧盟代表对这种互动表示了兴趣。

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