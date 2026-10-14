Пакистан намерен довести долю электромобилей до 30% к 2030 году. Об этом в Исламабаде во время встречи с делегацией Европейского Союза заявил советник премьер-министра по вопросам промышленности и производства Харун Ахтар Хан, сообщает The Express Tribune.

Подготовка кадров

По словам советника, переход на электротранспорт требует не только появления новых автомобилей, но и квалифицированных работников, технической экспертизы и развития промышленной экосистемы. Он обратился к ЕС по поводу сотрудничества в развитии навыков для отрасли электромобилей, техническом обучении и укреплении потенциала.

Хан отметил, что на пакистанский рынок электромобилей уже вышли несколько компаний. Из-за этого растет потребность в подготовленных техниках и инженерах. По его мнению, своевременные инвестиции в обучение дадут молодежи возможность работать в новых сферах занятости.

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Новая политика для автопрома

Советник также сообщил, что новая автомобильная политика Пакистана, которую ожидают в ближайшие недели, будет уделять особое внимание электромобилям. Параллельно правительство работает над политикой в отношении систем накопления энергии. По словам Хана, переход на электротранспорт может сократить расходы страны на импорт нефти и создать возможности для местного производства.

Он поручил Совету инженерного развития Пакистана провести консультации с делегацией ЕС и определить практические направления сотрудничества. Представители Евросоюза выразили заинтересованность в таком взаимодействии.

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