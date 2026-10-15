Volvo отложила клиентские поставки нового электрического кроссовера EX60 в США. Доступность модели на американском рынке в ближайшее время будет оставаться ограниченной, сообщает Electrek.

В конце сентября компания направила дилерам меморандум о задержке поставок, с которым ознакомилось Automotive News. В Volvo объяснили, что запуск новой платформы и нового продукта на уже работающем предприятии является сложным процессом. Автопроизводитель также подчеркнул, что задержки не связаны с качеством, безопасностью или характеристиками автомобиля.

Ограниченная доступность

Представительница Volvo Жаклин Джонсон подтвердила, что EX60 в ближайшее время будет доступен в ограниченном количестве. В то же время, по ее словам, в начале 2027 года компания ожидает распределить между дилерами значительное количество автомобилей.

По данным источника, знакомого с ситуацией, ограниченные запасы EX60 в США могут сохраняться до начала 2027 года. Тот же источник утверждает, что Volvo сосредоточится на поставках в Европу, где продажи электромобилей выше.

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Наращивание производства

EX60 стал первой моделью Volvo на платформе SPA3. Компания использует новые методы производства, в частности мегалитье и интеграцию батареи в конструкцию кузова. По словам Джонсон, из-за этого этап наращивания выпуска длится дольше, чем планировалось изначально.

Производство EX60 начали в апреле на модернизированном заводе Torslanda в шведском Гётеборге. Первоначальные планы предусматривали выпуск около 2 тыс. автомобилей в неделю, однако, по информации источника, фактический объем может составлять примерно 10% от этого показателя.

В США EX60 2027 модельного года будет стоить от 58 400 долларов. Версия P6 Plus имеет заявленный EPA запас хода до 307 миль и поддерживает зарядку мощностью до 320 кВт. P10 AWD Plus стоимостью от 60 750 долларов предлагает запас хода до 330 миль и зарядку мощностью до 370 кВт.

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