大众正基于SSP平台打造更实惠的ID. Buzz——Electrek

大众汽车正在法国开发新一代电动厢式车ID. Buzz，该车型预计将更加实惠，并转向可扩展系统平台（SSP）。大众品牌首席执行官托马斯·舍费尔在2026年巴黎车展期间表示，Electrek报道。

舍费尔承认，现款车型的成本结构存在问题，并确认公司计划降低下一代ID. Buzz的价格。这款电动厢式车于2024年在美国推出，起售价约为6万美元，续航里程最高达234英里。

SSP平台和电池

大众计划基于SSP架构打造新一代ID. Buzz。该公司表示，该架构将有助于降低成本，并打造采用软件定义架构的汽车。预计该平台还将带来更长续航、更快充电以及更现代的软件。

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舍费尔还表示，大众可能采用磷酸铁锂电池来降低该车型的价格。他没有披露新一代ID. Buzz的技术规格、售价或上市日期。

设计与内饰

大众设计负责人安德烈亚斯·明特表示，下一代ID. Buzz将保留其辨识度较高的形象，但会获得现代化的重新诠释。他说，尽管部分买家已对复古设计感到疲劳，该车型仍必须保持吸引力。

与新款ID. Polo和ID. Tiguan一样，这款电动厢式车预计将配备更新的内饰和信息娱乐系统，其中包括实体控制按键。大众首款基于SSP平台的电动车最初计划于2026年亮相，但该公司目前将其推出时间定在本世纪末。Electrek推测，新一代ID. Buzz可能会在其后不久首发。

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