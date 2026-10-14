2026年前九个月，特斯拉在中国销售了381,088辆汽车，比去年同期减少11.9%。与此同时，Giga Shanghai工厂的出口量增长逾一倍，达到361,972辆，Electrek报道，并援引中国乘用车协会（CPCA）的数据。

出口占交付量近一半

特斯拉从中国的批发交付总量，包括国内销售和出口，增长22.5%，至743,060辆。出口在这些交付量中的占比从2025年1月至9月的29%增至2026年同期的49%。

特斯拉面向中国买家的销量为至少四年来前九个月的最低水平。与2024年1月至9月相比也低17%，当时该公司在中国市场销售了460,203辆汽车。

第三季度，特斯拉在中国的零售销量下降16%，至142,133辆。7月的降幅为33%，而9月该公司销售了64,837辆汽车，比一年前减少9.4%。

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中国将下调税收退税

中国财政部和国家税务总局宣布，自2027年4月1日起，新能源汽车出口的增值税退税率将从13%下调至9%。该决定适用于电动汽车和插电式混合动力汽车；税率将根据报关单中的出口日期确定。

Electrek估计，按Model 3或Model Y约22万元人民币的平均出口价格计算，退税下调意味着每辆车将增加约8800元人民币的成本。该媒体估计，按目前的出口速度，对特斯拉的潜在年度影响约为6亿美元，但这并非该公司的估计。

中国新能源汽车市场也在萎缩：根据CPCA数据，此类汽车的零售销量在九个月内下降12.8%。与此同时，特斯拉今年从中国出口的汽车数量已超过2023年、2024年或2025年全年的出口量。

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