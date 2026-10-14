W ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku Tesla sprzedała w Chinach 381 088 samochodów — o 11,9% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie eksport z fabryki Giga Shanghai wzrósł ponad dwukrotnie i osiągnął 361 972 pojazdy, informuje Electrek, powołując się na dane Chińskiego Stowarzyszenia Samochodów Osobowych (CPCA).

Eksport stanowi niemal połowę dostaw

Łączne hurtowe dostawy Tesli z Chin, obejmujące sprzedaż krajową i eksport, wzrosły o 22,5% do 743 060 samochodów. Udział eksportu w tych dostawach zwiększył się z 29% w okresie styczeń–wrzesień 2025 roku do 49% w tym samym okresie 2026 roku.

Sprzedaż Tesli chińskim nabywcom była najniższa w pierwszych dziewięciu miesiącach od co najmniej czterech lat. Była również o 17% niższa od wyniku ze stycznia–września 2024 roku, kiedy firma sprzedała na chińskim rynku 460 203 samochody.

W trzecim kwartale detaliczna sprzedaż Tesli w Chinach spadła o 16%, do 142 133 sztuk. W lipcu spadek wyniósł 33%, a we wrześniu firma sprzedała 64 837 samochodów — o 9,4% mniej niż rok wcześniej.

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Chiny zmniejszą zwrot podatku

Chińskie Ministerstwo Finansów i Państwowa Administracja Podatkowa ogłosiły, że od 1 kwietnia 2027 roku stawka zwrotu VAT przy eksporcie pojazdów nowej energii zostanie obniżona z 13% do 9%. Decyzja dotyczy samochodów elektrycznych i hybryd typu plug-in; stawka będzie określana według daty eksportu w zgłoszeniu celnym.

Według szacunków Electrek, przy średniej wartości eksportowej Modelu 3 lub Modelu Y wynoszącej około 220 tys. juanów, obniżenie zwrotu oznaczałoby dodatkowe koszty w wysokości około 8,8 tys. juanów na samochód. Publikacja szacuje potencjalny roczny wpływ na Teslę przy obecnym tempie eksportu na około 600 mln dolarów, ale nie jest to szacunek firmy.

Chiński rynek pojazdów nowej energii również się kurczy: według danych CPCA detaliczna sprzedaż takich samochodów spadła w ciągu dziewięciu miesięcy o 12,8%. Jednocześnie Tesla wyeksportowała już z Chin więcej samochodów niż w całym 2023, 2024 lub 2025 roku.

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