中国比亚迪已在中国开始销售旗舰纯电轿车Great Han。基础后驱Premium版起售价为235,900元人民币，约合3.5万美元，按中国CLTC工况计算的宣称续航里程最高可达1008公里，Electrek报道。

三种版本与Blade 2.0电池

Great Han在中国以Da Han之名销售，成为Dynasty系列中首款纯电旗舰D级轿车。该车型推出了三种后驱或四驱版本。

所有配置均搭载容量为102.326千瓦时的比亚迪Blade 2.0电池。后驱版本配备一台功率为370千瓦、即496马力的电动机。四驱Flagship版还配备了一台200千瓦的前置电机，其动力系统总功率为570千瓦，即764马力。该版本宣称按CLTC工况计算的续航里程最高可达880公里。

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快速充电与驾驶辅助系统

据该媒体报道，Flash Charging技术与新一代电池结合，可在五分钟内将车辆电量从10%充至70%。从10%充至97%需九分钟。

每辆Great Han均配备车顶激光雷达和God’s Eye B驾驶辅助系统。该系统包括在高速公路和城市道路行驶时提供自动化辅助的导航功能，以及远程自动泊车。

这款轿车长5256毫米、宽1999毫米、高1510毫米，轴距为3130毫米。配置还包括DiSus-A双腔空气悬架、后轮转向以及带零重力模式的前排座椅。

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