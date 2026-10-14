雪佛兰将2027款Blazer EV电动跨界车的起售价上调了300美元。基础前驱LT版本现起售价为45,000美元，加上1,795美元的运费后，厂商建议零售价为46,795美元，Electrek报道称。

价格和续航里程

Blazer EV RS版本的价格也上涨了300美元，计入运费后起售价为52,595美元。旗舰SS版本的价格维持不变，为62,495美元。LT和RS配置的全轮驱动将使价格增加3,000美元，而SS标配全轮驱动。

LT和RS采用85千瓦时电池。前驱版本的EPA标称续航里程最高为312英里，四驱版本最高为283英里。Blazer EV SS配备102千瓦时电池，按照EPA测试循环最高可行驶302英里。

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车型更新

与GM其他2027款新电动车一样，Blazer EV将配备内置NACS接口。这使其能够在无需单独适配器的情况下使用特斯拉Supercharger充电站。

LT和RS还将提供可选装的Bose八扬声器高级音响系统。此前，该系统仅面向SS版本提供，而低配车型车主将缺少更高品质音响系统视为主要缺点之一。

根据凯利蓝皮书的数据，GM在前三个季度售出4,427辆Blazer EV，比上一年同期的20,825辆减少78%。Electrek指出，去年7,500美元联邦税收抵免到期后，销量出现下滑。

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