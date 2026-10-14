Chevrolet підвищив ціну Blazer EV 2027 до $45 тис — Electrek

Chevrolet підвищив стартову ціну електричного кросовера Blazer EV 2027 модельного року на 300 доларів. Базова передньопривідна версія LT тепер коштує від 45 000 доларів, а з платою за доставку в 1 795 доларів рекомендована роздрібна ціна становить 46 795 доларів, повідомляє Electrek.

Ціни та запас ходу

Версія Blazer EV RS також подорожчала на 300 доларів і з урахуванням доставки коштує від 52 595 доларів. Ціна флагманської модифікації SS залишилася без змін — 62 495 доларів. Повний привід для комплектацій LT та RS збільшує вартість на 3 000 доларів, тоді як SS стандартно оснащується повним приводом.

LT і RS використовують акумулятор ємністю 85 кВт·год. Заявлений EPA запас ходу передньопривідних версій становить до 312 миль, повнопривідних — до 283 миль. Blazer EV SS має батарею на 102 кВт·год і може проїхати до 302 миль за циклом EPA.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оновлення моделі

Як і інші нові електромобілі GM 2027 модельного року, Blazer EV матиме вбудований порт NACS. Це дає змогу користуватися зарядними станціями Tesla Supercharger без окремого адаптера.

Для LT та RS також стане доступною опційна преміальна аудіосистема Bose з вісьмома динаміками. Раніше таку систему пропонували лише для версії SS, а власники нижчих комплектацій називали відсутність якіснішої аудіосистеми одним із головних недоліків.

За даними Kelley Blue Book, GM продала 4 427 Blazer EV за перші три квартали, що на 78% менше ніж 20 825 автомобілів за аналогічний період попереднього року. Electrek зазначає, що продажі знизилися після завершення дії федерального податкового кредиту на 7 500 доларів торік.

Читай нас у