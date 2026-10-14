Chevrolet повысил стартовую цену электрического кроссовера Blazer EV 2027 модельного года на 300 долларов. Базовая переднеприводная версия LT теперь стоит от 45 000 долларов, а рекомендованная розничная цена с учетом платы за доставку в размере 1 795 долларов составляет 46 795 долларов, сообщает Electrek.

Цены и запас хода

Версия Blazer EV RS также подорожала на 300 долларов и с учетом доставки стоит от 52 595 долларов. Цена флагманской модификации SS осталась без изменений — 62 495 долларов. Полный привод для комплектаций LT и RS увеличивает стоимость на 3 000 долларов, тогда как SS стандартно оснащается полным приводом.

LT и RS используют аккумулятор емкостью 85 кВт·ч. Заявленный EPA запас хода переднеприводных версий составляет до 312 миль, полноприводных — до 283 миль. Blazer EV SS оснащен батареей на 102 кВт·ч и может проехать до 302 миль по циклу EPA.

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Обновления модели

Как и другие новые электромобили GM 2027 модельного года, Blazer EV получит встроенный порт NACS. Это позволит пользоваться зарядными станциями Tesla Supercharger без отдельного адаптера.

Для LT и RS также станет доступна опциональная премиальная аудиосистема Bose с восемью динамиками. Ранее такую систему предлагали только для версии SS, а владельцы более низких комплектаций называли отсутствие более качественной аудиосистемы одним из главных недостатков.

По данным Kelley Blue Book, GM продала 4 427 Blazer EV за первые три квартала, что на 78% меньше, чем 20 825 автомобилей за аналогичный период предыдущего года. Electrek отмечает, что продажи снизились после завершения действия федерального налогового кредита в размере 7 500 долларов в прошлом году.

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