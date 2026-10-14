Электромобили в странах-импортерах нефти с марта по август 2026 года заместили около 200 млн баррелей сырой нефти. Ember оценивает стоимость этого объема в $20 млрд, сообщает Electrek. Речь идет о нефти, которая не понадобилась для автомобильного транспорта во время перебоев с поставками в период энергетического кризиса вокруг Ормузского пролива.

Китай и страны ЕС

Наибольшая доля замещенного потребления пришлась на Китай — примерно $14 млрд в стоимости сырой нефти. Страны Европейского Союза избежали потребления нефти на $3,1 млрд, по оценке Ember. Наибольшие доли среди них пришлись на Германию и Францию.

Новый трекер продаж электромобилей Ember охватывает 56 стран. На них приходится более 90% мировых продаж электромобилей и более 80% всех продаж автомобилей. Трекер также оценивает, какой объем нефти замещает парк электрокаров в каждом государстве.

Доля США снижается

В США аккумуляторные электромобили составляли 6% продаж легких транспортных средств в первые восемь месяцев 2026 года. Это произошло после отмены федеральных налоговых льгот для электромобилей в сентябре 2025 года.

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В 49 из 56 стран, которые отслеживает Ember, доля полностью электрических автомобилей в новых продажах уже выше, чем в США. В 2026 году США по этому показателю впервые обогнали 15 государств, в том числе Индия, Бразилия, Италия, Малайзия и Новая Зеландия. Это сравнение касается доли электрокаров в продажах, а не общего количества проданных автомобилей.

Мировые продажи растут

Мировые продажи аккумуляторных электромобилей в январе—августе 2026 года выросли на 11% в годовом выражении. Продажи подключаемых гибридов снизились на 12%, а автомобилей с двигателями внутреннего сгорания — на 6%. Доля полностью электрических моделей в глобальных продажах новых автомобилей увеличилась с 16% до 18%.

Без учета Китая и США продажи BEV на других рынках, по оценке Ember, выросли на 45%. Во Франции доля электрокаров впервые превысила 30% благодаря программе социального лизинга, а в Германии продажи усилились после введения новых потребительских субсидий в начале 2026 года.

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