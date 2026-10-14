Electrek：电动汽车在石油进口国替代2亿桶石油

2026年3月至8月，石油进口国的电动汽车替代了约2亿桶原油。Ember估计，这一数量价值200亿美元，Electrek报道。这指的是在霍尔木兹海峡周边能源危机期间供应中断时，公路运输不再需要的石油。

中国和欧盟国家

被替代消费中最大份额来自中国——按原油价值计算约为140亿美元。根据Ember的估计，欧盟国家避免了价值31亿美元的石油消费。其中，德国和法国所占份额最大。

Ember新的电动汽车销售追踪器涵盖56个国家。这些国家占全球电动汽车销量的90%以上，以及全部汽车销量的80%以上。该追踪器还评估每个国家的电动汽车保有量替代了多少石油。

美国份额下降

2026年前八个月，美国纯电动汽车占轻型车辆销量的6%。此前，美国于2025年9月取消了联邦电动汽车税收优惠。

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在Ember追踪的56个国家中，有49个国家的新车销量中纯电动汽车占比已经高于美国。2026年，美国在这一指标上首次被15个国家超越，其中包括印度、巴西、意大利、马来西亚和新西兰。这一比较涉及电动汽车在销量中的份额，而非汽车销售总量。

全球销量增长

2026年1月至8月，全球纯电动汽车销量同比增长11%。插电式混合动力汽车销量下降12%，内燃机汽车销量下降6%。纯电动车型在全球新车销量中的份额从16%升至18%。

根据Ember的估计，不计中国和美国，其他市场的BEV销量增长了45%。法国受社会租赁计划推动，电动汽车份额首次超过30%；德国则在2026年初推出新的消费者补贴后销量走强。

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