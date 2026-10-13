Tesla暂停在加拿大接受Model 3 Premium订单——Electrek

Electrek报道，Tesla已停止在加拿大接受Model 3 Premium订单，该车型是这款电动轿车的上海制造版本。该公司解释称，高需求已耗尽其进口中国制造电动汽车的配额。后轮驱动版Model 3 Premium基础车型的售价为39,490加元。

Tesla预计，如果加拿大政府发放额外配额，将于2027年3月恢复处理订单。加拿大配置器页面上已不再显示Model 3 Premium的两种版本——后轮驱动版和全轮驱动版。目前仅Model 3 Performance AWD可供订购。

关于总配额的数据

加拿大对中国制造电动汽车的进口配额为每年49,000辆，适用期为3月至次年2月。在加拿大于1月将此类汽车的关税从100%下调至6.1%后，该配额被分为两个六个月的周期。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

根据10月9日更新的政府Export and Import Controls追踪器，自3月1日起已使用15,931份许可证。因此，尚有33,069份许可证未被使用，占年度限额的67%。当前周期内共有33,397份许可证可用，其中包括从上一个六个月周期结转的8,897份未使用许可证。

许可证分配情况不明

加拿大环球事务部的一份通知称，许可证将按照先到先得的原则发放给制造商或其加拿大代理商。同时，该部门保留对申请进行管控的权利，以确保平等获得配额，包括为制造商和新进入市场者预留部分配额。

该公司未说明其配额规模，加拿大政府也未公布各汽车制造商之间的许可证分配情况。Electrek指出，此次暂停也可能与Tesla已完成的订单数量有关，这些订单覆盖了预计在2月前可供其使用的许可证数量。

关注我们在