Tesla прекратила принимать в Канаде заказы на Model 3 Premium — произведенную в Шанхае версию электрического седана, сообщает Electrek. Компания объяснила это тем, что высокий спрос исчерпал ее квоту на импорт электромобилей китайского производства. Стоимость базовой версии Model 3 Premium с задним приводом составляла 39 490 канадских долларов.

Tesla ожидает возобновить оформление заказов в марте 2027 года, если правительство Канады выдаст дополнительную квоту. С канадской страницы конфигуратора исчезли обе модификации Model 3 Premium — с задним и полным приводом. Сейчас для заказа доступна только Model 3 Performance AWD.

Данные об общей квоте

Канадская квота на импорт электромобилей, произведенных в Китае, составляет 49 000 автомобилей в год и действует с марта по февраль. После того как Канада в январе снизила тариф на такие автомобили со 100% до 6,1%, квоту разделили на два шестимесячных периода.

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Согласно государственному трекеру Export and Import Controls, обновленному 9 октября, с 1 марта было использовано 15 931 разрешение. Таким образом, неиспользованными оставались 33 069 разрешений, или 67% годового лимита. В текущем периоде было доступно 33 397 разрешений, в том числе за счет переноса 8 897 неиспользованных разрешений из предыдущего шестимесячного периода.

Неизвестное распределение разрешений

В сообщении Global Affairs Canada указано, что разрешения выдаются производителям или их канадским агентам в порядке очередности подачи заявок. В то же время ведомство оставило за собой возможность контролировать заявки для обеспечения равного доступа к квоте, в частности резервировать ее часть для производителей и новых участников рынка.

Компания не уточнила объем своей квоты, а канадские власти не раскрывали распределение разрешений между отдельными автопроизводителями. Electrek отмечает, что пауза также может быть связана с количеством уже оформленных заказов Tesla, которые покрывают ожидаемый объем доступных ей разрешений до февраля.

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