Tesla przestała przyjmować w Kanadzie zamówienia na Model 3 Premium, produkowaną w Szanghaju wersję elektrycznego sedana, informuje Electrek. Firma wyjaśniła, że wysoki popyt wyczerpał jej kwotę na import pojazdów elektrycznych wyprodukowanych w Chinach. Cena podstawowej wersji Model 3 Premium z napędem na tylne koła wynosiła 39 490 dolarów kanadyjskich.

Tesla oczekuje wznowienia realizacji zamówień w marcu 2027 roku, jeśli rząd Kanady przyzna dodatkową kwotę. Z kanadyjskiej strony konfiguratora zniknęły obie wersje Model 3 Premium — z napędem na tylne koła i na wszystkie koła. Obecnie do zamówienia dostępny jest tylko Model 3 Performance AWD.

Dane dotyczące ogólnej kwoty

Kanadyjska kwota na import pojazdów elektrycznych wyprodukowanych w Chinach wynosi 49 000 samochodów rocznie i obowiązuje od marca do lutego. Po obniżeniu przez Kanadę w styczniu cła na takie samochody ze 100% do 6,1% kwotę podzielono na dwa sześciomiesięczne okresy.

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Według rządowego trackera Export and Import Controls, zaktualizowanego 9 października, od 1 marca wykorzystano 15 931 pozwoleń. Niewykorzystanych pozostawało zatem 33 069 pozwoleń, czyli 67% rocznego limitu. W obecnym okresie dostępnych było 33 397 pozwoleń, w tym dzięki przeniesieniu 8 897 niewykorzystanych pozwoleń z poprzedniego sześciomiesięcznego okresu.

Nieznany podział pozwoleń

W komunikacie Global Affairs Canada wskazano, że pozwolenia są wydawane producentom lub ich kanadyjskim agentom zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”. Jednocześnie resort zastrzegł sobie możliwość kontrolowania wniosków, aby zapewnić równy dostęp do kwoty, w tym rezerwowania jej części dla producentów i nowych uczestników rynku.

Firma nie sprecyzowała wielkości swojej kwoty, a kanadyjskie władze nie ujawniły podziału pozwoleń między poszczególnych producentów samochodów. Electrek zauważa, że przerwa może być także związana z liczbą już złożonych zamówień Tesli, które pokrywają oczekiwany wolumen dostępnych dla niej pozwoleń do lutego.

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