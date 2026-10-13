中国新能源汽车销量超过1200万辆——ECNS

据ECNS报道，2026年前九个月，中国生产了1248.3万辆、销售了1247.2万辆新能源汽车（NEV），较去年同期分别增长11%和11.1%。

9月统计数据

9月，中国汽车总产量为299万辆，销量为295.6万辆。与8月相比，这两项指标分别增长11.4%和9%，但同比则分别下降8.7%和8.4%。

9月，新能源汽车产量达到181.4万辆，销量为182.3万辆，同比则分别增长12.2%和13.6%。这类汽车占当月新车总销量的61.6%。

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汽车出口

9月，中国出口105.3万辆汽车，较8月增长4.2%，同比增长61.4%。其中，新能源汽车为57.1万辆，其出口量环比增长8.6%，同比增长160%。

1月至9月，中国汽车出口量为820.5万辆，较2025年同期增长65.8%。新能源汽车出口量达到400.6万辆，增长130%。这类汽车连续四个月占该国出口总量的一半以上。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华预计，该行业第四季度将保持稳定表现，出口将继续增长，并可能超过1000万辆。

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