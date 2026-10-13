В Китае за первые девять месяцев 2026 года было произведено 12,483 млн и продано 12,472 млн автомобилей на новых источниках энергии (NEV). Это соответственно на 11% и 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ECNS.

Сентябрьская статистика

В сентябре общий объем производства автомобилей в стране составил 2,99 млн единиц, а продаж — 2,956 млн. По сравнению с августом эти показатели выросли соответственно на 11,4% и 9%, однако в годовом выражении снизились на 8,7% и 8,4%.

Производство NEV в сентябре достигло 1,814 млн единиц, а продажи — 1,823 млн. В годовом выражении это означает рост соответственно на 12,2% и 13,6%. Доля таких автомобилей в общем объеме продаж новых машин за месяц составила 61,6%.

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Экспорт автомобилей

В сентябре Китай экспортировал 1,053 млн автомобилей — на 4,2% больше, чем в августе, и на 61,4% больше в годовом выражении. Среди них было 571 тыс. NEV: их экспорт вырос на 8,6% за месяц и на 160% за год.

С января по сентябрь экспорт автомобилей из Китая составил 8,205 млн единиц, что на 65,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Экспорт NEV достиг 4,006 млн машин, увеличившись на 130%. Такие автомобили составляли более половины общего экспорта страны на протяжении четырех месяцев подряд.

Заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации автопроизводителей Чэнь Шихуа ожидает стабильных показателей отрасли в четвертом квартале и дальнейшего роста экспорта, который может превысить 10 млн единиц.

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