W Chinach w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku wyprodukowano 12,483 mln i sprzedano 12,472 mln pojazdów nowej energii (NEV). To odpowiednio o 11% i 11,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, informuje ECNS.

Statystyki za wrzesień

We wrześniu łączna produkcja samochodów w kraju wyniosła 2,99 mln sztuk, a sprzedaż — 2,956 mln. W porównaniu z sierpniem wskaźniki te wzrosły odpowiednio o 11,4% i 9%, jednak w ujęciu rocznym spadły o 8,7% i 8,4%.

Produkcja NEV we wrześniu osiągnęła 1,814 mln sztuk, a sprzedaż — 1,823 mln. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost odpowiednio o 12,2% i 13,6%. Udział takich pojazdów w całkowitej sprzedaży nowych samochodów w miesiącu wyniósł 61,6%.

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Eksport samochodów

We wrześniu Chiny wyeksportowały 1,053 mln samochodów — o 4,2% więcej niż w sierpniu i o 61,4% więcej w ujęciu rocznym. Wśród nich było 571 tys. NEV: ich eksport wzrósł o 8,6% w skali miesiąca i o 160% w skali roku.

Od stycznia do września eksport samochodów z Chin wyniósł 8,205 mln sztuk, o 65,8% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Eksport NEV osiągnął 4,006 mln pojazdów, zwiększając się o 130%. Takie pojazdy stanowiły ponad połowę całkowitego eksportu kraju przez cztery kolejne miesiące.

Zastępca sekretarza generalnego Chińskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów Chen Shihua oczekuje stabilnych wyników branży w czwartym kwartale oraz dalszego wzrostu eksportu, który może przekroczyć 10 mln sztuk.

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