Китай продав понад 12 млн авто на нових джерелах енергії — ECNS

У Китаї за перші дев’ять місяців 2026 року виробили 12,483 млн і продали 12,472 млн автомобілів на нових джерелах енергії (NEV). Це на 11% та 11,1% більше відповідно, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє ECNS.

Вереснева статистика

У вересні загальний обсяг виробництва автомобілів у країні становив 2,99 млн одиниць, а продажів — 2,956 млн. Порівняно із серпнем ці показники зросли на 11,4% і 9% відповідно, однак у річному вимірі знизилися на 8,7% та 8,4%.

Виробництво NEV у вересні досягло 1,814 млн одиниць, а продажі — 1,823 млн. У річному вимірі це означає зростання на 12,2% і 13,6% відповідно. Частка таких автомобілів у загальних продажах нових машин за місяць становила 61,6%.

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Експорт автомобілів

У вересні Китай експортував 1,053 млн автомобілів — на 4,2% більше, ніж у серпні, та на 61,4% більше у річному вимірі. Серед них було 571 тис. NEV: їхній експорт зріс на 8,6% за місяць і на 160% за рік.

З січня по вересень експорт автомобілів із Китаю становив 8,205 млн одиниць, що на 65,8% більше проти аналогічного періоду 2025 року. Експорт NEV сягнув 4,006 млн машин, збільшившись на 130%. Такі автомобілі становили понад половину загального експорту країни протягом чотирьох місяців поспіль.

Заступник генерального секретаря Китайської асоціації автовиробників Чень Шихуа очікує стабільних показників галузі у четвертому кварталі та подальшого зростання експорту, який може перевищити 10 млн одиниць.

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