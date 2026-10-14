根据宝马的计算，2027款BMW i3 50 xDrive电动轿车的月租赁费用将为784美元，而iX3 50 xDrive的月付款则为862美元。两者每月相差78美元，尽管两款车型的起售价相同，均为61,500美元起。

付款计算条件

据Electrek报道，上述金额按36个月租赁期计算，并需在签约时支付4,999美元。宝马解释称，预估月付款已考虑经销商补贴及其他可获得的优惠。

2027款BMW i3的订单于9月底开放，而新iX3则在今年早些时候上市。目前，i3尚未公布特别租赁折扣或宣传的APR利率。iX3可享60个月4.99%的年利率，并可与面向忠诚客户的500美元折扣叠加使用。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

共用平台和电池

BMW i3是一款基于Neue Klasse平台的轿车，而iX3是一款采用同一专用电动架构的SUV。两款车型均配备800伏系统、第六代BMW eDrive技术以及容量为108.7千瓦时的电池。

车辆支持最高400千瓦的直流快速充电：电池从10%充至80%预计约需21分钟。i3的官方续航里程可达468英里，iX3则为434英里。两款车型均标配NACS充电接口。

内饰配置

宝马新款电动车采用Neue Klasse内饰设计，包括Panoramic Vision系统，其显示屏横跨挡风玻璃全宽，以及搭载Operating System X的中央17.9英寸多媒体屏幕。消费者还可额外付费选装BMW 3D Head-Up Display。

关注我们在