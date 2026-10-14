Według kalkulacji BMW elektryczny sedan BMW i3 50 xDrive z roku modelowego 2027 będzie kosztować w leasingu 784 dolary miesięcznie, podczas gdy za iX3 50 xDrive trzeba będzie płacić 862 dolary. Różnica wynosi 78 dolarów miesięcznie, choć cena początkowa obu modeli jest taka sama — od 61 500 dolarów.

Warunki kalkulacji płatności

Jak informuje Electrek, podane kwoty obliczono dla leasingu na 36 miesięcy z wpłatą 4 999 dolarów przy podpisaniu umowy. BMW wyjaśnia, że szacunkowe miesięczne płatności uwzględniają wkłady dealerów i inne dostępne ulgi.

Zamówienia na BMW i3 z roku modelowego 2027 otwarto pod koniec września, podczas gdy nowy iX3 trafił do sprzedaży wcześniej w tym roku. Dla i3 obecnie nie ogłoszono specjalnej zniżki leasingowej ani reklamowanych stawek APR. Dla iX3 dostępna jest roczna stawka 4,99% na 60 miesięcy, którą można połączyć z rabatem 500 dolarów dla lojalnych klientów.

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Wspólna platforma i bateria

BMW i3 jest sedanem na platformie Neue Klasse, a iX3 — SUV-em na tej samej dedykowanej architekturze elektrycznej. Oba modele mają system 800-woltowy, technologię BMW eDrive szóstej generacji oraz baterię o pojemności 108,7 kWh.

Samochody obsługują szybkie ładowanie prądem stałym o mocy do 400 kW: naładowanie baterii od 10% do 80% ma trwać około 21 minut. Deklarowany zasięg i3 wynosi do 468 mil, a iX3 — do 434 mil. Oba modele są standardowo wyposażone w port ładowania NACS.

Wyposażenie wnętrza

Nowe elektryczne samochody BMW otrzymały aranżację wnętrza Neue Klasse, w tym system Panoramic Vision z wyświetlaczem na całą szerokość przedniej szyby oraz centralnym 17,9-calowym ekranem multimedialnym z Operating System X. Za dodatkową opłatą nabywcy mogą wybrać BMW 3D Head-Up Display.

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