BMW i3 у лізинг на 78 доларів на місяць дешевший за iX3 — Electrek

Електричний седан BMW i3 50 xDrive 2027 модельного року, за розрахунком BMW, коштуватиме в лізингу 784 долари на місяць, тоді як за iX3 50 xDrive доведеться сплачувати 862 долари. Різниця становить 78 доларів щомісяця, хоча стартова ціна обох моделей однакова — від 61 500 доларів.

Умови розрахунку платежів

Як повідомляє Electrek, наведені суми розраховані для лізингу строком на 36 місяців із виплатою 4 999 доларів під час підписання договору. У BMW пояснюють, що орієнтовні щомісячні платежі враховують внески дилерів та інші доступні пільги.

Замовлення на BMW i3 2027 модельного року відкрили наприкінці вересня, тоді як новий iX3 надійшов у продаж раніше цього року. Для i3 наразі не заявлено спеціальної лізингової знижки або рекламованих ставок APR. Для iX3 доступна ставка 4,99% річних на 60 місяців, яку можна поєднати зі знижкою 500 доларів для лояльних клієнтів.

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Спільна платформа та батарея

BMW i3 є седаном на платформі Neue Klasse, а iX3 — SUV на тій самій спеціалізованій електричній архітектурі. Обидві моделі мають 800-вольтову систему, технологію BMW eDrive шостого покоління та батарею ємністю 108,7 кВт-год.

Автомобілі підтримують швидке заряджання постійним струмом потужністю до 400 кВт: заряд батареї з 10% до 80% має тривати близько 21 хвилини. Заявлений запас ходу i3 сягає 468 миль, а iX3 — 434 миль. Обидві моделі стандартно оснащують портом NACS для заряджання.

Оснащення салону

Нові електромобілі BMW отримали оформлення інтер’єру Neue Klasse, зокрема систему Panoramic Vision із дисплеєм на всю ширину лобового скла та центральний 17,9-дюймовий екран мультимедіа з Operating System X. За доплату покупці можуть обрати BMW 3D Head-Up Display.

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