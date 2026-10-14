Согласно расчету BMW, электрический седан BMW i3 50 xDrive 2027 модельного года будет стоить в лизинге 784 доллара в месяц, тогда как за iX3 50 xDrive придется платить 862 доллара. Разница составляет 78 долларов ежемесячно, хотя стартовая цена обеих моделей одинакова — от 61 500 долларов.

Условия расчета платежей

Как сообщает Electrek, приведенные суммы рассчитаны для лизинга сроком на 36 месяцев с выплатой 4 999 долларов при подписании договора. В BMW объясняют, что ориентировочные ежемесячные платежи учитывают взносы дилеров и другие доступные льготы.

Заказы на BMW i3 2027 модельного года открыли в конце сентября, тогда как новый iX3 поступил в продажу ранее в этом году. Для i3 в настоящее время не заявлены специальная скидка на лизинг или рекламируемые ставки APR. Для iX3 доступна годовая ставка 4,99% на 60 месяцев, которую можно сочетать со скидкой 500 долларов для лояльных клиентов.

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Общая платформа и батарея

BMW i3 является седаном на платформе Neue Klasse, а iX3 — SUV на той же специализированной электрической архитектуре. Обе модели имеют 800-вольтовую систему, технологию BMW eDrive шестого поколения и батарею емкостью 108,7 кВт·ч.

Автомобили поддерживают быструю зарядку постоянным током мощностью до 400 кВт: зарядка батареи с 10% до 80% должна занимать около 21 минуты. Заявленный запас хода i3 достигает 468 миль, а iX3 — 434 миль. Обе модели стандартно оснащаются портом NACS для зарядки.

Оснащение салона

Новые электромобили BMW получили оформление интерьера Neue Klasse, в частности систему Panoramic Vision с дисплеем на всю ширину лобового стекла и центральным 17,9-дюймовым мультимедийным экраном с Operating System X. За дополнительную плату покупатели могут выбрать BMW 3D Head-Up Display.

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