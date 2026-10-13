BMW M负责人弗兰克·范梅尔表示，手动变速箱尚未从该部门的计划中取消，但他并未承诺将在未来车型中保留这一配置。据Motor1报道，这位高管称，随着48伏轻混系统的引入、发动机扭矩提高，以及此类变速箱制造商数量减少，支持手动变速箱正成为一项日益困难的任务。

对手动变速箱的需求

范梅尔表示，BMW M认可市场对手动变速箱的高需求，以及此类汽车对客户的情感意义。在美国，约半数G87代BMW M2买家选择六速手动变速箱，而不是自动变速箱。

目前，手动变速箱适用于后轮驱动的M2。与此同时，在美国销售的G82代BMW M4 CS仅配备八速M Steptronic自动变速箱。搭载手动变速箱的限量后轮驱动版M3 CS Handschalter预计将作为2027年款车型推出。BMW对其定价超过10.7万美元，不含运费；北美经销商已迅速分配完该车型可用的生产配额。

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高性能车型的限制

BMW现有的六速手动变速箱无法承受最强版本S58直列六缸双涡轮增压发动机的全部扭矩。因此，M3和M4 Competition版本仅提供自动变速箱，而基础版本可配备手动变速箱。

集成48伏轻混系统需要安置电动机、增加软件，并考虑车辆重量的增加，这使配备离合器踏板的车型设计更加复杂。另一个因素是能够生产适用于高扭矩的手动变速箱的供应商数量正在减少。

范梅尔表示，手动变速箱至少还会在BMW M2上保留几年，但未对更长时期作出保证。同时，BMW尚未确认下一代M3的规格，尽管行业报道预计其将配备轻混直列六缸发动机和自动变速箱。

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