Szef BMW M Frank van Meel oświadczył, że manualna skrzynia biegów nie została usunięta z planów działu, jednak nie obiecał jej utrzymania w przyszłych modelach. Jak podaje Motor1, menedżer najwyższego szczebla nazwał wspieranie manualnych przekładni coraz trudniejszym zadaniem ze względu na wdrażanie 48-woltowych układów miękkiej hybrydy, wyższy moment obrotowy silników i kurczącą się liczbę producentów takich skrzyń.

Popyt na manualne skrzynie biegów

Według van Meela BMW M dostrzega wysoki popyt na manualne skrzynie biegów oraz emocjonalne znaczenie takich samochodów dla klientów. W USA około połowa nabywców BMW M2 generacji G87 wybiera sześciobiegową manualną skrzynię zamiast automatycznej.

Obecnie manualna przekładnia jest dostępna w tylnonapędowym M2. Jednocześnie BMW M4 CS generacji G82, sprzedawane w USA, jest wyposażane wyłącznie w ośmiobiegową automatyczną skrzynię M Steptronic. Ograniczona tylnonapędowa wersja M3 CS Handschalter z manualną skrzynią biegów ma pojawić się w roku modelowym 2027. BMW wycenia ją na ponad 107 tys. dolarów bez kosztów dostawy, a północnoamerykańscy dealerzy szybko rozdysponowali dostępne limity produkcyjne tego modelu.

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Ograniczenia dla modeli o wysokich osiągach

Obecna sześciobiegowa manualna skrzynia BMW nie jest w stanie wytrzymać pełnego momentu obrotowego rzędowego sześciocylindrowego silnika biturbo S58 w jego najmocniejszych wersjach. Dlatego odmiany M3 i M4 Competition są oferowane wyłącznie z automatyczną przekładnią, podczas gdy wersje bazowe są dostępne z manualną.

Integracja 48-woltowego układu miękkiej hybrydy wymaga rozmieszczenia silnika elektrycznego, dodatkowego oprogramowania oraz uwzględnienia zwiększonej masy samochodu, co komplikuje konstrukcję modelu z pedałem sprzęgła. Dodatkowym czynnikiem jest zmniejszająca się liczba dostawców zdolnych do produkcji manualnych skrzyń biegów dla wysokiego momentu obrotowego.

Van Meel poinformował, że manualna skrzynia biegów pozostanie w BMW M2 co najmniej jeszcze przez kilka lat, ale nie udzielił gwarancji na dłuższy okres. Jednocześnie BMW nie potwierdziło specyfikacji następnej generacji M3, choć doniesienia branżowe przewidują dla niej miękkohybrydowy rzędowy silnik sześciocylindrowy oraz automatyczną przekładnię.

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