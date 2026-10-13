Глава BMW M Франк ван Меель заявил, что механическая коробка передач не исключена из планов подразделения, однако не пообещал ее сохранения в будущих моделях. Как сообщает Motor1, топ-менеджер назвал поддержку механических трансмиссий все более сложной задачей из-за внедрения 48-вольтовых мягкогибридных систем, более высокого крутящего момента двигателей и сокращения числа производителей таких коробок.

Спрос на механические коробки передач

По словам ван Мееля, BMW M признает высокий спрос на механические КПП и эмоциональное значение таких автомобилей для клиентов. В США примерно половина покупателей BMW M2 поколения G87 выбирает шестиступенчатую механическую коробку вместо автоматической.

В настоящее время механическая трансмиссия доступна для заднеприводного M2. В то же время BMW M4 CS поколения G82, продаваемый в США, оснащается только восьмиступенчатой автоматической коробкой M Steptronic. Ограниченная заднеприводная версия M3 CS Handschalter с механической КПП должна появиться в 2027 модельном году. BMW оценивает ее более чем в 107 тысяч долларов без учета доставки, а североамериканские дилеры быстро распределили доступные производственные квоты на эту модель.

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Ограничения для мощных моделей

Текущая шестиступенчатая механическая коробка BMW не способна выдерживать весь крутящий момент рядного шестицилиндрового битурбодвигателя S58 в наиболее мощных версиях. Именно поэтому модификации M3 и M4 Competition предлагаются только с автоматической трансмиссией, тогда как базовые версии доступны с механической.

Интеграция 48-вольтовой мягкогибридной системы требует размещения электромотора, дополнительного программного обеспечения и учета увеличенной массы автомобиля, что усложняет конструкцию модели с педалью сцепления. Дополнительным фактором является уменьшение числа поставщиков, способных производить механические коробки для высокого крутящего момента.

Ван Меель сообщил, что механическая КПП останется в BMW M2 как минимум еще на несколько лет, но не дал гарантий на более длительный период. В то же время BMW не подтверждала характеристики следующего поколения M3, хотя отраслевые сообщения ожидают для него мягкогибридный рядный шестицилиндровый двигатель и автоматическую трансмиссию.

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