Генеральный директор Seat и Cupra Маркус Хаупт на Парижском автосалоне во Франции заявил, что окончательное решение относительно долгосрочного будущего испанского бренда Seat еще не принято. По его словам, компания рассматривает несколько сценариев, среди которых есть и постепенное сворачивание марки.

Как сообщает Autocar, будущее Seat вызывает вопросы из-за роста родственного бренда Cupra с более высокой маржинальностью. Сейчас модельный ряд Seat состоит из более старых Ibiza и Arona. Издание заявило, что ознакомилось с документами, согласно которым бренд Seat могут прекратить к 2029 году в рамках масштабной реструктуризации Volkswagen Group.

Инвестиции в Ibiza и Arona

Хаупт подчеркнул, что Seat остается частью стратегии компании. Он отметил, что Ibiza является самой продаваемой моделью Seat в Испании, а доля бренда на некоторых рынках выросла.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По словам руководителя, в следующем году для Ibiza и Arona запустят мягкогибридные двигатели. По его мнению, это свидетельствует о том, что компания продолжает инвестировать в Seat и считает этот бренд необходимым.

Решение будет зависеть от правил и спроса

Хаупт сказал, что даже в случае прекращения выпуска автомобилей Seat компания будет предоставлять сервисное обслуживание машин бренда в течение 15 лет. Он добавил, что фиксированной даты для принятия решения нет.

Ключевыми факторами для будущего Seat он назвал регулирование, в частности требования по выбросам CO2, геополитическую ситуацию, клиентский опыт и темпы электрификации. Хаупт отметил, что после 2030 года требования, связанные с CO2, станут более жесткими, а сроки и решения будут зависеть от регуляторных условий и поведения покупателей.

Читай нас в