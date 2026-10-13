Dyrektor generalny Seat i Cupra, Markus Haupt, powiedział podczas Salonu Samochodowego w Paryżu we Francji, że nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie długoterminowej przyszłości hiszpańskiej marki Seat. Jak zaznaczył, firma rozważa kilka scenariuszy, w tym stopniowe wygaszanie marki.

Jak informuje Autocar, przyszłość Seata budzi pytania w związku z rozwojem powiązanej marki Cupra o wyższej marży. Obecna gama modeli Seata obejmuje starsze modele Ibiza i Arona. Publikacja podała, że zapoznała się z dokumentami, zgodnie z którymi marka Seat może zostać wycofana do 2029 roku w ramach szeroko zakrojonej restrukturyzacji Volkswagen Group.

Inwestycje w Ibizę i Aronę

Haupt podkreślił, że Seat pozostaje częścią strategii firmy. Zaznaczył, że Ibiza jest najlepiej sprzedającym się modelem Seata w Hiszpanii, a udział marki na niektórych rynkach wzrósł.

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Według szefa, w przyszłym roku dla Ibizy i Arony zostaną wprowadzone silniki mild hybrid. Jego zdaniem świadczy to o tym, że firma nadal inwestuje w Seata i uważa tę markę za potrzebną.

Decyzja będzie zależeć od przepisów i popytu

Haupt powiedział, że nawet jeśli produkcja samochodów Seat zostanie zakończona, firma będzie świadczyć obsługę serwisową pojazdów tej marki przez 15 lat. Dodał, że nie ma ustalonej daty podjęcia decyzji.

Jako kluczowe czynniki dla przyszłości Seata wskazał regulacje, w tym wymogi dotyczące emisji CO2, sytuację geopolityczną, doświadczenia klientów oraz tempo elektryfikacji. Haupt zaznaczył, że po 2030 roku wymogi związane z CO2 staną się bardziej rygorystyczne, a terminy i decyzje będą zależeć od warunków regulacyjnych oraz zachowań kupujących.

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