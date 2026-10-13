Producent samochodów Stellantis planuje produkować w Pomigliano we Włoszech małe pojazdy elektryczne na platformie opracowywanej wspólnie z Leapmotor. Co najmniej dwa modele mają trafić na rynek w 2028 roku — podaje TimesLIVE.

Rozwój platformy w Turynie

Dyrektor techniczny Stellantis Ned Curic powiedział podczas paryskiego salonu samochodowego, że program tworzenia pojazdów elektrycznych już ruszył. Pracownicy Stellantis współpracują z kolegami z Leapmotor w kompleksie Mirafiori w Turynie.

Według Curica inżynierowie obu firm pracują wspólnie nad europejską platformą dla samochodów miejskich. Stellantis przekazuje partnerom doświadczenie w opracowywaniu kompaktowych aut, a także bada podejście Leapmotor do tworzenia takich samochodów w ciągu dwóch lat.

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Modele dla segmentu budżetowego

Nowa klasa niedrogich pojazdów elektrycznych ma mieć orientacyjną cenę około 15 tys. euro. Stellantis liczy, że takie samochody pomogą ożywić kurczący się europejski rynek aut budżetowych.

Planowane modele mają być produkowane w zakładzie Stellantis w Pomigliano. Wśród nich firma wymieniła Citroëna 2CV, którego koncept zaprezentowano w poniedziałek podczas paryskiego salonu samochodowego.

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