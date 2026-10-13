Автопроизводитель Stellantis планирует выпускать в Помильяно, Италия, небольшие электромобили на платформе, которую разрабатывает совместно с Leapmotor. Как минимум две модели должны выйти на рынок в 2028 году, сообщает TimesLIVE.

Разработка платформы в Турине

Технический директор Stellantis Нед Курик заявил на Парижском автосалоне, что программа создания электромобилей уже стартовала. Сотрудники Stellantis сотрудничают с коллегами из Leapmotor в комплексе Mirafiori в Турине.

По словам Курика, инженеры компаний совместно работают над европейской платформой для городских автомобилей. Stellantis передает партнерам опыт разработки компактных машин, а также изучает подходы Leapmotor к созданию таких автомобилей за два года.

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Модели для бюджетного сегмента

Новый класс недорогих электромобилей предусматривает ориентировочную цену около 15 тысяч евро. В Stellantis рассчитывают, что такие машины помогут оживить сокращающийся европейский рынок бюджетных автомобилей.

Запланированные модели должны производиться на заводе Stellantis в Помильяно. Среди них компания назвала Citroën 2CV, концепт которого представили в понедельник на Парижском автосалоне.

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