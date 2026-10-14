Китайская BYD начала продажи флагманского электрического седана Great Han в Китае. Базовая заднеприводная версия Premium стоит от 235 900 юаней, или около 35 тысяч долларов, и имеет заявленный запас хода до 1008 км по китайскому циклу CLTC, сообщает Electrek.

Три версии и батарея Blade 2.0

Great Han, который в Китае продается под названием Da Han, стал первым полностью электрическим флагманским седаном D-сегмента в серии Dynasty. Модель представили в трех вариантах с задним или полным приводом.

Все комплектации оснащены батареей BYD Blade 2.0 емкостью 102,326 кВт·ч. Заднеприводные версии получили один электромотор мощностью 370 кВт, или 496 л. с. Полноприводная версия Flagship дополнительно имеет передний двигатель мощностью 200 кВт, а суммарная мощность ее установки составляет 570 кВт, или 764 л. с. Для этой модификации заявлен запас хода до 880 км по циклу CLTC.

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Быстрая зарядка и системы помощи водителю

По данным издания, технология Flash Charging в сочетании с батареей нового поколения позволяет зарядить автомобиль с 10% до 70% за пять минут. Зарядка с 10% до 97% занимает девять минут.

Каждый Great Han оснащен лидаром на крыше и системой помощи водителю God’s Eye B. Она предусматривает функции навигации с автоматизированной помощью при движении по автомагистралям и в городах, а также дистанционную автоматизированную парковку.

Длина седана составляет 5256 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1510 мм, а колесная база — 3130 мм. В оснащение также вошли двухкамерная пневматическая подвеска DiSus-A, управление задними колесами и передние сиденья с режимом невесомости.

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