Chińskie BYD rozpoczęło sprzedaż flagowego elektrycznego sedana Great Han w Chinach. Bazowa wersja Premium z napędem na tylne koła kosztuje od 235 900 juanów, czyli około 35 tys. dolarów, i ma deklarowany zasięg do 1008 km według chińskiego cyklu CLTC, informuje Electrek.

Trzy wersje i bateria Blade 2.0

Great Han, sprzedawany w Chinach pod nazwą Da Han, stał się pierwszym w pełni elektrycznym flagowym sedanem segmentu D w serii Dynasty. Model zaprezentowano w trzech wariantach z napędem na tylne koła lub na wszystkie koła.

Wszystkie wersje wyposażono w baterię BYD Blade 2.0 o pojemności 102,326 kWh. Wersje z napędem na tylne koła otrzymały jeden silnik elektryczny o mocy 370 kW, czyli 496 KM. Wersja Flagship z napędem na wszystkie koła dodatkowo ma przedni silnik o mocy 200 kW, a łączna moc jej układu wynosi 570 kW, czyli 764 KM. Dla tej modyfikacji deklarowany jest zasięg do 880 km według cyklu CLTC.

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Szybkie ładowanie i systemy wspomagania kierowcy

Według publikacji technologia Flash Charging w połączeniu z baterią nowej generacji umożliwia naładowanie samochodu z 10% do 70% w pięć minut. Ładowanie od 10% do 97% zajmuje dziewięć minut.

Każdy Great Han ma lidar na dachu oraz system wspomagania kierowcy God’s Eye B. Obejmuje on funkcje nawigacji ze zautomatyzowanym wsparciem podczas jazdy po autostradach i w miastach, a także zdalne zautomatyzowane parkowanie.

Sedan ma 5256 mm długości, 1999 mm szerokości i 1510 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 3130 mm. Wyposażenie obejmuje również dwukomorowe zawieszenie pneumatyczne DiSus-A, skrętną tylną oś oraz przednie fotele z trybem nieważkości.

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