Майбутнє Seat ще не вирішене, можливе згортання бренду — Autocar

Генеральний директор Seat і Cupra Маркус Гаупт на Паризькому автосалоні у Франції заявив, що остаточного рішення щодо довгострокового майбутнього іспанського бренду Seat ще не ухвалили. За його словами, компанія розглядає кілька сценаріїв, серед яких є й поступове згортання марки.

Як повідомляє Autocar, майбутнє Seat викликає запитання через зростання спорідненого бренду Cupra з вищою маржинальністю. Нині модельний ряд Seat складається зі старіших Ibiza та Arona. Видання зазначає, що ознайомилося з документами, за якими бренд Seat можуть припинити до 2029 року в межах масштабної реструктуризації Volkswagen Group.

Інвестиції в Ibiza та Arona

Гаупт наголосив, що Seat залишається частиною стратегії компанії. Він зазначив, що Ibiza є найпродаванішою моделлю Seat в Іспанії, а частка бренду на деяких ринках зросла.

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За словами керівника, наступного року для Ibiza та Arona запустять м’якогібридні двигуни. На його думку, це свідчить про те, що компанія продовжує інвестувати в Seat і вважає цей бренд потрібним.

Рішення залежатиме від правил і попиту

Гаупт сказав, що навіть у разі припинення випуску автомобілів Seat компанія надаватиме сервісне обслуговування машин бренду протягом 15 років. Він додав, що фіксованої дати для ухвалення рішення немає.

Ключовими чинниками для майбутнього Seat він назвав регулювання, зокрема вимоги щодо викидів CO2, геополітичну ситуацію, досвід клієнтів і темпи електрифікації. Гаупт зазначив, що після 2030 року вимоги, пов’язані з CO2, стануть жорсткішими, а строки та рішення залежатимуть від регуляторних умов і поведінки покупців.

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