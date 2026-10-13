Бюджетні шини у Латвії можуть подорожчати на 15–20% — LSM English

У Латвії водіям, які планують купити нові зимові шини, варто готуватися до підвищення цін і можливого дефіциту окремих типорозмірів. Як повідомляє LSM English, одним із головних чинників є антидемпінгові мита ЄС на шини китайського виробництва, що набули чинності влітку.

Для компаній, які співпрацювали з розслідуванням Європейської комісії, мито становить 24,4%. Для виробників, які не співпрацювали зі слідством, його ставка сягає 45,3%. Міністерство закордонних справ Латвії пояснило, що мита запровадили через тривале штучне утримання китайськими компаніями нижчих цін на європейському ринку, що шкодило європейському сектору виробництва шин.

Бюджетний сегмент

Представник продавця автозапчастин Inter Cars Гундарс Лієкне заявив, що компанія намагалася завезти китайські, тобто бюджетні, шини до набуття чинності митами. За його словами, частина китайських виробників почала переносити заводи до інших країн, аби уникнути вищого тарифу. Лієкне оцінив можливе середнє підвищення цін у 15–20%.

Насамперед подорожчання може торкнутися бюджетних шин, які становлять приблизно дві третини ринку нових шин у Латвії. Керівник Riepu garāža Гінтс Улніцанс зазначив, що з часом ціни можуть зрости й у преміальному сегменті через дорожчання сировини та праці, а також уповільнення автомобільного виробництва в Європі.

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Постачання та наявність

За словами Лієкне, перенесення заводів і створення нових ланцюгів постачання можуть призвести до нестачі шин певних розмірів. Це особливо стосується м'яких і шипованих моделей, потрібних у Латвії, Естонії та Скандинавії. Виробники передусім орієнтуються на масовий попит на шини європейського типу, тому в деяких сегментах пропозиція може бути обмеженою.

Воєнні конфлікти на Близькому Сході також ускладнюють постачання з Азії: вантажні судна обирають альтернативні маршрути, що подовжує доставку приблизно на 15 днів і збільшує вартість перевезень. Улніцанс повідомив, що доставка контейнера може коштувати від 2,5 тис. до 9 тис. доларів. Контейнер уміщує близько 900–1000 шин, тому коливання тарифів на перевезення може додати до собівартості однієї шини 7–8 доларів.

Зимові шини в Латвії є обов'язковими з 1 грудня. Експерти також попередили про можливі проблеми з доступністю та цінами на моторні оливи й інші автомобільні мастильні матеріали в найближчі місяці.

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