LSM English：拉脱维亚平价轮胎价格或上涨15%至20%

在拉脱维亚，计划购买新冬季轮胎的驾驶员应准备面对价格上涨以及部分规格可能短缺的情况。正如LSM English报道，主要因素之一是欧盟对中国制造轮胎征收的反倾销关税，该关税于夏季生效。

对于配合欧盟委员会调查的公司，关税税率为24.4%。对于未配合调查的制造商，税率最高达45.3%。拉脱维亚外交部解释称，实施关税是因为中国公司长期人为维持欧洲市场上的较低价格，损害了欧洲轮胎制造业。

平价细分市场

汽车零部件销售商Inter Cars的代表贡达尔斯·利耶克内表示，该公司曾试图在关税生效前进口中国轮胎，即平价轮胎。他说，一些中国制造商已开始将工厂迁往其他国家，以避免更高的关税。利耶克内估计，平均价格可能上涨15%至20%。

价格上涨首先可能影响平价轮胎，这类轮胎约占拉脱维亚新轮胎市场的三分之二。Riepu garāža负责人金茨·乌尔尼灿斯指出，随着原材料和劳动力价格上涨，以及欧洲汽车生产放缓，高端细分市场的价格也可能随时间上涨。

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供应和可获得性

利耶克内表示，工厂迁移和新供应链的建立可能导致某些规格的轮胎短缺。这尤其涉及拉脱维亚、爱沙尼亚和斯堪的纳维亚地区所需的软胎和钉胎车型。制造商主要面向欧洲类型轮胎的大众需求，因此一些细分市场的供应可能有限。

中东的武装冲突也使来自亚洲的供应更加复杂：货船选择替代航线，令运输时间延长约15天，并增加运输成本。乌尔尼灿斯称，一个集装箱的运输费用可能为2500至9000美元。一个集装箱可装载约900至1000条轮胎，因此运费波动可能使每条轮胎的成本增加7至8美元。

拉脱维亚从12月1日起强制使用冬季轮胎。专家还警告称，未来几个月发动机油和其他汽车润滑材料的供应和价格也可能出现问题。

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