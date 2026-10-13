欧盟与中国达成一项协议，规定限制中国混合动力汽车向欧盟27个成员国出口。今年上半年，中国向欧盟出口此类汽车的金额增长了两倍，达到75亿美元，而去年同期为25亿美元，《快报论坛报》报道。

供应量快速增长

根据中国海关数据，今年上半年对欧盟出口混合动力汽车的金额几乎是2021年全年水平的九倍，2021年该金额为8.45亿美元。欧盟于2024年对中国制造的电动汽车加征关税后，汽车制造商加大了向欧洲供应插电式混合动力汽车的力度，因为这些关税不适用于此类车型。

投资公司杰富瑞估计，上汽集团、比亚迪和奇瑞占中国混合动力汽车在欧盟销量的90%以上。混合动力车型占这些公司在欧洲销量的一半以上。研究公司Schmidt Automotive Research记录显示，第二季度中国品牌在欧洲电动汽车市场的份额达到创纪录的15%，而2024年第一季度为9.5%。

根据Schmidt Automotive Research的数据，中国插电式混合动力汽车在欧洲市场相应细分领域的份额已超过四分之一，较2024年初的1.7%上升。

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可能配额的参数

欧盟贸易专员马罗什·谢夫乔维奇表示，该协议将在四年内减少“数百万辆汽车”的进口。同时，布鲁塞尔和北京尚未公布执行该协议的机制。

中国商务部表示，该协议将使出口增长得以延续，并将保证中国获得不低于任何其他进口来源所获配额的配额。花旗分析师指出，协议实施规则、数量上限、最低价格及可能的豁免仍需进行技术谈判。

欧洲生产

长安汽车总裁赵飞在巴黎车展上表示，他并不太担心该协议。在他看来，该协议可能先于有关欧洲本地化生产占比的规定；该公司计划于明年初开始在该地区生产汽车。

分析师还认为，通过进口限制市场准入可能会增强中国汽车制造商将生产布局在更靠近欧洲买家的地方的动力。杰富瑞将这一局面描述为关税风险降低，同时配额风险上升。

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